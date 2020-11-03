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Партія Зеленського почала збирати підписи за відставку суддів КС

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 13:04
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Партія Зеленського почала збирати підписи за відставку суддів КС

Так, суддів Касаційного суду попросять піти у відставку на тлі їхнього рішення про е-декларування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, стало відомо, що у президентській фракції «Слуга народу» почали збирати підписи під закликом до суддів Касаційного суду піти у відставку. Як відомо, відповідне звернення анонсувала представниця «Слуги народу» Ірина Верещук.

Нагадаємо, нещодавно судді Касаційного суду потрапили у гучний скандал, прийнявши рішення скасувати відповідальність за декларування недостовірної інформації, а також позбавлення НАПК частини повноважень.

В результаті український лідер володимир Зеленський ініціював законопроект з вимогою звільнити усіх суддів  КС. Однак такий спосіб відправити їх у відставку не є конституційним. Тому суддів попросять самим піти у відставку. 

 

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