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У Києві оригінально покарали «героя парковки»

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 12:25
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У Києві оригінально покарали «героя парковки»

Водію нагадали, що є місця, призначені спеціально для сміття. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, стало відомо, що у Києві покарали автомобіліста, який залишив свій транспортний засіб біля баків для сміття. Так, горе-водій перегородив прохід для пішоходів.

Небайдужі люди «прикрасили» автомобіль сміттям із самого смітника. Про це повідомили в спільноті dtp.kiev.ua. Як зазначили очевидці, своєрідна інсталяція одразу привернула увагу птахів.

 

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