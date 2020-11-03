У Києві оригінально покарали «героя парковки»

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 12:25

Водію нагадали, що є місця, призначені спеціально для сміття.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 листопада, стало відомо, що у Києві покарали автомобіліста, який залишив свій транспортний засіб біля баків для сміття. Так, горе-водій перегородив прохід для пішоходів.

Небайдужі люди «прикрасили» автомобіль сміттям із самого смітника. Про це повідомили в спільноті dtp.kiev.ua. Як зазначили очевидці, своєрідна інсталяція одразу привернула увагу птахів.