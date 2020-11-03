В Amazon порахували усіх своїх працівників

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 11:47

Компанія найняла більше людей на тлі зростання споживчого попиту.

Новину передає «Преса України».

За даними американського каналу CBS News, у третьому кварталі відома компанія Amazon найняла 250 тисяч працівників. Як зазначається, додаткові робочі руки знадобилися у зв’язку із зростанням попиту на електронні продажі на тлі пандемії.

Головний фінансовий директор Amazon Брайан Олсавскі зауважив, що кількість працівників Amazon тепер становить понад мільйон осіб.

Нагадаємо, компанія була заснована у 1995 році Джеффом Безосом. Тепер він є найбагатшою людиною у світі. До слова, найбільшим приватним роботодавцем у США є Walmart. Тут трудяться 2,2 мільйона чоловік у всьому світі.