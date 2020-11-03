В Amazon порахували усіх своїх працівників

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Компанія найняла більше людей на тлі зростання споживчого попиту.
Новину передає «Преса України».
За даними американського каналу CBS News, у третьому кварталі відома компанія Amazon найняла 250 тисяч працівників. Як зазначається, додаткові робочі руки знадобилися у зв’язку із зростанням попиту на електронні продажі на тлі пандемії.
Головний фінансовий директор Amazon Брайан Олсавскі зауважив, що кількість працівників Amazon тепер становить понад мільйон осіб.
Нагадаємо, компанія була заснована у 1995 році Джеффом Безосом. Тепер він є найбагатшою людиною у світі. До слова, найбільшим приватним роботодавцем у США є Walmart. Тут трудяться 2,2 мільйона чоловік у всьому світі.
13:04: Партія Зеленського почала збирати підписи за відставку суддів КС
11:10: Журналісти показали чергове «гніздечко» голови КСУ Тупицького
10:27: Президент України допустив розпуск парламенту через КС
09:18: Филатов против Краснова: Бои без правил за кресло мэра Днепра
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