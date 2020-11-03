Журналісти показали чергове «гніздечко» голови КСУ Тупицького

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 11:10

Як виявилось, нерухомість суддя має не лише в Криму.

Новину передає «Преса України».

Журналісти показали програми «Схеми» показали елітне майно родини голови КСУ Олександра Тупицького. Раніше повідомлялось, що у його родини є нерухомість у Криму. Тепер стало відомо, що у Тупицького є елітна нерухомість у Києві та поблизу столиці.

Так, у Тупицького є чотирикімнатна квартира площею 216,5 квадратних метрів в ЖК «Новопечерські липки». Її вартість оцінили на період покупки у 2013 році у понад 600 тисяч доларів. Також у Тупицького є великий маєток із басейном під Києвом. Його площа 211,4 квадратних метри, а земельної ділянки - 23 сотки. Всі об’єкти нерухомості записані на тещу судді.