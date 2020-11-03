Президент України допустив розпуск парламенту через КС

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 10:27

Такий хід подій можливий, якщо депутати не підтримають розпуск КС.

Новину передає «Преса України».

Український лідер Володимир Зеленський не виключив, що ВРУ доведеться розпустити у разі, якщо нардепи не підтримають його законопроект про звільнення суддів Конституційного суду. Останні, як відомо, прийняли рішення дозволити приховувати свої декларації та декларації інших чиновників.

Виступаючи в ефірі програми «Свобода слова», президент України зазначив, що суспільство гостро відреагувало на рішення КСУ щодо е-декларування.

«Від реалізації нашого плану і від висновків, які зроблять наші депутати, це теж буде залежати. Якщо це буде політичний колапс, реальний політичний конфлікт, я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді ... А перш за все «Слуги народу» [...], тому що вони розуміють, що вони завдяки мені стали депутатами ... І підтримки суспільства ... Але вони (депутати - ред.) повинні розуміти відповідальність. Якщо вони підуть врозріз, ми будемо виходити з цієї ситуації навіть таким шляхом (розпуску парламенту - ред.)», - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс законопроект, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів КС.