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Такий хід подій можливий, якщо депутати не підтримають розпуск КС.
Новину передає «Преса України».
Український лідер Володимир Зеленський не виключив, що ВРУ доведеться розпустити у разі, якщо нардепи не підтримають його законопроект про звільнення суддів Конституційного суду. Останні, як відомо, прийняли рішення дозволити приховувати свої декларації та декларації інших чиновників.
Виступаючи в ефірі програми «Свобода слова», президент України зазначив, що суспільство гостро відреагувало на рішення КСУ щодо е-декларування.
«Від реалізації нашого плану і від висновків, які зроблять наші депутати, це теж буде залежати. Якщо це буде політичний колапс, реальний політичний конфлікт, я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді ... А перш за все «Слуги народу» [...], тому що вони розуміють, що вони завдяки мені стали депутатами ... І підтримки суспільства ... Але вони (депутати - ред.) повинні розуміти відповідальність. Якщо вони підуть врозріз, ми будемо виходити з цієї ситуації навіть таким шляхом (розпуску парламенту - ред.)», - наголосив він.
Нагадаємо, раніше Зеленський вніс законопроект, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів КС.
11:10: Журналісти показали чергове «гніздечко» голови КСУ Тупицького
10:27: Президент України допустив розпуск парламенту через КС
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07:30: Плавець Романчук встановив рекорд України на дистанції 400 метрів
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