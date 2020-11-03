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Президент України допустив розпуск парламенту через КС

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 10:27
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Президент України допустив розпуск парламенту через КС

Такий хід подій можливий, якщо депутати не підтримають розпуск КС.

Новину передає «Преса України».

Український лідер Володимир Зеленський не виключив, що ВРУ доведеться розпустити у разі, якщо нардепи не підтримають його законопроект про звільнення суддів Конституційного суду. Останні, як відомо, прийняли рішення дозволити приховувати свої декларації та декларації інших чиновників.

Виступаючи в ефірі програми «Свобода слова», президент України зазначив, що суспільство гостро відреагувало на рішення КСУ щодо е-декларування.

«Від реалізації нашого плану і від висновків, які зроблять наші депутати, це теж буде залежати. Якщо це буде політичний колапс, реальний політичний конфлікт, я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді ... А перш за все «Слуги народу» [...], тому що вони розуміють, що вони завдяки мені стали депутатами ... І підтримки суспільства ... Але вони (депутати - ред.) повинні розуміти відповідальність. Якщо вони підуть врозріз, ми будемо виходити з цієї ситуації навіть таким шляхом (розпуску парламенту - ред.)», - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс законопроект, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів КС.

 

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