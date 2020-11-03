В Україні виявили 8899 людей з COVID-19

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 09:52

Кількість нових хворих досягла чергового рекорду.

Новину передає «Преса України».

Станом на 3 листопада в Україні 411 093 підтверджений випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 8899 осіб, що, на жаль, є новим рекордом за весь період спостереження. Найбільше нових випадків у Києві – 789 та Харківській області – 712.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 157 людей з коронавірусом. За весь період спостереження померли 7532 людини. Одужати вдалось 168 868 українцям.