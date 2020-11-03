В Україні виявили 8899 людей з COVID-19

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Кількість нових хворих досягла чергового рекорду.
Новину передає «Преса України».
Станом на 3 листопада в Україні 411 093 підтверджений випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 8899 осіб, що, на жаль, є новим рекордом за весь період спостереження. Найбільше нових випадків у Києві – 789 та Харківській області – 712.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 157 людей з коронавірусом. За весь період спостереження померли 7532 людини. Одужати вдалось 168 868 українцям.
09:18: Филатов против Краснова: Бои без правил за кресло мэра Днепра
07:30: Плавець Романчук встановив рекорд України на дистанції 400 метрів
15:07: Зеленський записав аудіозвернення до «Слуг народу» з проханням розпустити КСУ
14:42: Чоловік-пенсіонер судді КС купив квартиру за майже 13 млн грн
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