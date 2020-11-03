Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • У Києві стартувала акція протесту «євробляхерів»
  • Ляшко попередив про можливе закриття метро у Києві
  • Після рішення КС Україна повинна відновити довіру Євросоюзу – посол

В Україні виявили 8899 людей з COVID-19

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 09:52
Версія для друку
В Україні виявили 8899 людей з COVID-19

Кількість нових хворих досягла чергового рекорду.

Новину передає «Преса України».

Станом на 3 листопада в Україні 411 093 підтверджений випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 8899 осіб, що, на жаль, є новим рекордом за весь період спостереження. Найбільше нових випадків у Києві – 789 та Харківській області – 712.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 157 людей з коронавірусом. За весь період спостереження померли 7532 людини. Одужати вдалось 168 868 українцям.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції