Филатов против Краснова: Бои без правил за кресло мэра Днепра

zmxn 03 листопада 2020, 09:18

Насколько же сладким, соблазнительным и вожделенным является этот многослойный пирог с начинкой из гривен, долларов и евро, под названием "Городской бюджет", если вот уже восемь суток подряд "никак не могут подсчитать" голоса избирателей. Избирателей, определивших, кто ближайшие пять лет будет городским головой Днепра - главного города Украины. Его главенство и высокий статус определены тем, что выходцы из Днепра и Днепропетровской области всегда в истории современной Украины принимали краеугольные решения, определявшие вектор развития всего нашего государства... Я имею ввиду не только события кровавого 2014 года, когда именно с Днепропетровска началось сопротивление массированной российской агрессии https://www.youtube.com/watch?v=PLLKOs1Tr68. Леонид Брежнев, Владимир Щербицкий, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Павел Лазаренко, Юлия Тимошенко, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, Александр Петровский и так далее - именно эти люди реально управляли и управляют Украиной...

... Судя по всему, во втором туре не на жизнь, а на смерть сойдутся два кандидата на пост мэра Днепра - это ныне действующий городской голова Борис Филатов и бизнесмен Загид Краснов. Лично я бы лишал действующих чиновников, стремящимся сохранить за собой мэрское кресло на еще одну каденцию, права вести в СМИ предвыборную агитацию. Им было отведено целых пять лет на то, чтобы предметно доказать людям уровень своей квалификации. Это и есть рекламная кампания - дела, оставшиеся за спиной мэра. И если ты достойный хозяйственник - горожане еще раз и без какой-либо агитации отдадут тебе свои голоса. И следует пять лет пахать на благо мегаполиса, а не скакать в преддверии выборов по телеканалам, ублажая людей приторными байками о "светлом будущем", прикармливая их гречкой и развлекая концертами звезд эстрады...

... Борьба за кресло городского головы Днепра-2020 проходит по самому циничному, самому мерзкому, самому зловонному сценарию, которые мне когда-либо приходилось наблюдать. Это самые настоящие бои без правил... И мне сегодня приходится вступиться за Загида Краснова. По той простой причине, что с 13 до 50 лет я активно занимался контактными единоборствами и не признаю подлости вкупе с несправедливостью в любом поединке. Даже если это бой без правил. Дабы избежать укоров и обвинений в том, что мой материал написан "под заказ", сразу оговорюсь: мы практически не знакомы с Красновым и он мне не интересен, ни как личность, ни как политик. Но в любом противостоянии должны быть границы допустимого... А на голову Загида Краснова за истекший месяц было беспричинно вылито столько медиа-грязи, что я больше не могу молчать.

ИЗДАНИЕ "ЗА МИРНУЮ ЖИЗНЬ": "Не удивительно, что в кандидаты на пост мэра Днепра допускаются люди с криминальным прошлым, которые вынуждены менять фамилию, чтобы скрыть свои прошлые грязные дела. Речь идет о известном криминальном авторитете Загиде Краснове (в прошлом Габибулаев), который всеми правдами и неправдами уже много лет пытается занять должность мэра Днепра, чтобы установить в нашем городе свои законы – законы гор! Краснов долгие годы возглавляет «маршруточную мафию» в Днепре и по сей день диктует городу свои условия, постоянно повышая стоимость проезда на своих старых грязных маршрутках, хотя сам передвигается исключительно на комфортабельных черных джипах. Загид славится своей жестокостью и пренебрежительным отношениям к людям, а свои дела он до сих пор привык решать методами из 90-х годов. Краснов видит Днепр, как огромный рынок, на котором он хочет быть хозяином, решать все свои вопросы и расставлять своих людей на злачные места. Мы не можем допустить, чтобы бандит Загид Краснов пришел ко власти и устраивал разборки в нашем городе! Мы не хотим вернуться в 90-е годы и не хотим, чтобы уголовник стал мэром нашего города!".

ОТВЕТ ИЗДАНИЮ "ЗА МИРНУЮ ЖИЗНЬ": "Все вышеуказанное - высосанная из пальца ложь. Загид Краснов никогда не был криминальным авторитетом - пора наконец-то прекратить этот набивший оскомину вздор и оставить его в покое. С 1993 по 2009 гг. я возглавлял Днепропетровский бушидо-клуб "Путь воина" https://www.youtube.com/watch?v=nLl2AJ1PZbc. И в лихие 90-е в спортивном зале моего клуба тренировались, как представители криминального мира, так и представители правоохранительных органов. По этой причине я знал в лицо и по именам всех криминальных авторитетов Днепра. Никогда в этом списке не значилось имя Загида Краснова (Габибулаева). Еще раз повторяю: причисление Краснова к плеяде уголовных авторитетов Днепропетровска не соответствует действительности - довольно хулить человека. Журналисты неоднократно приписывали ему рэкет. Хочу отметить: за плечами предпринимателя Загида Краснова - три ВУЗа: Днепропетровский инженерно-строительный институт (1990 г.), Запорожский гуманитарный университет государственного и муниципального управления (2005 г.) и Национальная академия государственного управления (2016 г.). Вам часто приходилось встречать рэкетиров с тремя дипломами о высшем образовании в личном багаже? Габибулаев - Краснов... У тех журналистов, которых много лет "переполняет беспокойство" в связи с изменение фамилии, я хочу спросить: а почему у вас не возникает никаких вопросов к тому же, допустим, Евгению Червоненко? Ведь его деда звали Израиль Соломонович Маршак... И таких примеров десятки. Мне неизвестно, по какой причине Загид Габибулаев стал Загидом Красновым, но мы живем в ХХI столетии на территории современного демократического государства и каждый из нас вправе сам решать - какую фамилию ему носить. И сколько раз за свою жизнь менять ее. Те, кто вменяет в вину Загиду Краснову изменение фамилии - просто узколобые, "совковые" недоумки. И еще... Я, Артур Балаев, выходец с Кавказа, заявляю: в 90-годах прошлого столетия у этнических украинцев редко вызывали позитивные эмоции такие фамилии, как Мамедов, Галустян, Коберидзе, Габибулаев, Балаев, Гуральник, Векштейн и пр... Вне всяких сомнений, в период зарождения предпринимательства вести большой бизнес было удобнее, имея в паспорте славянскую фамилию... О "законах гор", которые "пытается установить в Днепре Загид Краснов". Хочу напомнить, что с 17 лет он постоянно проживает на территории Украины и ментально бесспорно больше является украинцем, нежели лезгином. О каком "Законе гор" идет речь? Относительно "звериной жестокости" Краснова... Я ни разу не видел по ТВ обезглавленные Загидом человеческие трупы, но неоднократно вживую лицезрел отремонтированные им подъезды, лифты, крыши многоэтажек, дороги... "

ИЗДАНИЕ "ТРУДОВОЙ ДНЕПРОПЕТРОВСК": "Все честные люди Трудового Днепропетровска против возврата лихих девяностых на улицы родного города! Каждый, кто жил в то время отчётливо помнят весь тот ужас и беспредел, который творили преступники и бандиты в нашем городе! Сейчас история может повториться, если не дай Бог власть в городе получит Загид Краснов (Габибулаев)! Это человек с криминальным прошлым, который до сих пор имеет отношение к криминальным группировкам и бандитам! Мы против того, чтобы преступники и злодеи снова начали держать в ужасе весь Днепропетровск! У Загида и его людей одна цель - силой и страхом подчинить себе весь город! Мы помним, как все мерзавцы с оружием запугивали простых и честных рабочих, помним, как с их помощью олигархи отбирали у нашего города большие заводы, а у людей последний кусок хлеба! Мы точно знаем, что допустить возвращение преступников к власти нельзя ни в коем случае! Все кто знает цену честного труда никогда не станут в поддержку Загида Краснова (Габибулаева)! Трудовой Днепропетровск против!"

ОТВЕТ "ТРУДОВОМУ ДНЕПРОПЕТРОВСКУ", ОЧЕНЬ КОРОТКО: "Нет желания тратить время на обсуждение бредовых рефлексий горе-журналиста, но... Но замечу: очень жаль, что заказчик не удосужился объяснить автору поста, что в лихие 90-е "бандиты с оружием в руках" запугивали не полунищих рабочих, а процветающих коммерсантов. Точка."...

... В преддверии второго тура "журналистские расследования, характеризующие личность криминального авторитета и рэкетира" Загида Краснова, бесспорно будут еще более лживыми, аморальными и циничными. В этой связи осмелюсь дать совет его сопернику Б. А. Филатову. Борис Альбертович, выборы когда-нибудь закончатся, а жизнь продолжится. И Вам каждое утро придется подходить к зеркалу и видеть в нем отражение собственного лица, чтобы побриться и почистить зубы. Сделайте так, чтобы это отражение не вызывало у Вас рвотный рефлекс. Пожалуйста...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".