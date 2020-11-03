НБУ ослабив гривню до долара та євро

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 09:16

Нацвалюта ослабла одразу на 13 копійок від попереднього встановленого банком курсу.

Новину передає «Преса України».

Станом на 3 листопада офіційний курс гривні до долара становить 28,58 грн. Нацвалюта віддала американській одразу 13 копійок. Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,29 грн. Євро забрало у гривні 4 копійки. Такі курси встановив Нацбанк.

Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара проходить за 28,51 грн, продаж – за 28,73 грн, що на 2 та 3 копійки більше від вчорашнього курсу. Купівля євро проходить за 33,03 грн, продаж – за 33,46 грн.