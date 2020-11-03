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У Києві стартувала акція протесту «євробляхерів»

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 08:37
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У Києві стартувала акція протесту «євробляхерів»

Власники автомобілів на іноземній реєстрації зібралися під стінами ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні зранку, 3 листопада, у Києві під ВРУ зібрались власники авто на євро номерах. Вони підійшли до будівлі ВРУ з плакатами «За доступне розмитнення».  

Відомо, що до акції долучилися автомобілісти з різних куточків України. За попередніми даними, наразі в акції беруть участь близько тисяча людей. Усі вони вимагають від влади спрощення оподаткування на розмитнення машин, які завозять з-за кордону.   

Зокрема, люди просять, аби вартість розмитнення не перевищувала 35% від загальної вартості транспортного засобу.

На місці події є представники правоохоронних органів, зокрема Нацгвардія.

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