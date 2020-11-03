У Києві стартувала акція протесту «євробляхерів»

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Власники автомобілів на іноземній реєстрації зібралися під стінами ВРУ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні зранку, 3 листопада, у Києві під ВРУ зібрались власники авто на євро номерах. Вони підійшли до будівлі ВРУ з плакатами «За доступне розмитнення».
Відомо, що до акції долучилися автомобілісти з різних куточків України. За попередніми даними, наразі в акції беруть участь близько тисяча людей. Усі вони вимагають від влади спрощення оподаткування на розмитнення машин, які завозять з-за кордону.
Зокрема, люди просять, аби вартість розмитнення не перевищувала 35% від загальної вартості транспортного засобу.
Зранку у вівторок, 3 листопада, у столиці під будівлею Верховної ради розпочалася акція протесту "євробляхерів". Учасники майже заблокували проїзд вулицею Грушевського. Вони вимагають від влади спрощення оподаткування. pic.twitter.com/YSnKA5DKpL— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ ???? (@suspilne_news) November 3, 2020
На місці події є представники правоохоронних органів, зокрема Нацгвардія.
09:18: Филатов против Краснова: Бои без правил за кресло мэра Днепра
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14:42: Чоловік-пенсіонер судді КС купив квартиру за майже 13 млн грн
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