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Зеленський висловив слова підтримки Австрії

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 08:02
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Зеленський висловив слова підтримки Австрії

Також стало відомо про збільшення кількості жертв теракту у Відні. 

Новину передає «Преса України».

Український президент Володимир Зеленський відреагував на теракт у Відні. На своїй сторінці в Twitter він висловив співчуття і оголосив про солідарність з Австрією.

«У цей важкий час Україна підтримує Австрію. Мої співчуття постраждалим під час жахливого теракту у Відні», - написав він на англійській мові. 

Нагадаємо, вчора, 2 листопада, сталась атака на Відень. Станом на 3 листопада три людини загинули. Днем раніше повідомлялось про двох вбитих. Поліція ліквідувала терориста. За попередніми даними, він був прихильником терористичної організації ІДІЛ.

 

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