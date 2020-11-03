Зеленський висловив слова підтримки Австрії

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Також стало відомо про збільшення кількості жертв теракту у Відні.
Новину передає «Преса України».
Український президент Володимир Зеленський відреагував на теракт у Відні. На своїй сторінці в Twitter він висловив співчуття і оголосив про солідарність з Австрією.
«У цей важкий час Україна підтримує Австрію. Мої співчуття постраждалим під час жахливого теракту у Відні», - написав він на англійській мові.
Нагадаємо, вчора, 2 листопада, сталась атака на Відень. Станом на 3 листопада три людини загинули. Днем раніше повідомлялось про двох вбитих. Поліція ліквідувала терориста. За попередніми даними, він був прихильником терористичної організації ІДІЛ.
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