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Українець взяв «бронзу» у Будапешті.
Новину передає «Преса України».
Рівненський плавець Михайло Романчук взяв участь у шостому турі ISL (Міжнародної ліги плавання). Подія проходила у Будапешті. Спортсмен подолав дистанцію 400 метрів вільним стилем з часом 3:39.63. Так, він приплив другим й взяв «бронзу».
Перше місце дісталось литовцю Данасу Рапсісу, який випередив українця на понад чотири секунди. Тим не менше, Романчук встановив рекорд України й побив власний рекорд 2016 року, коли на етапі Кубка світу в Токіо він подолав дистанцію за 3:39.67.
07:30: Плавець Романчук встановив рекорд України на дистанції 400 метрів
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