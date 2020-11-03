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Плавець Романчук встановив рекорд України на дистанції 400 метрів

Аня Мартинюк 03 листопада 2020, 07:30
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Плавець Романчук встановив рекорд України на дистанції 400 метрів

Українець взяв «бронзу» у Будапешті.

Новину передає «Преса України».

Рівненський плавець Михайло Романчук взяв участь у шостому турі ISL (Міжнародної ліги плавання). Подія проходила у Будапешті. Спортсмен подолав дистанцію 400 метрів вільним стилем з часом 3:39.63. Так, він приплив другим й взяв «бронзу». 

Перше місце дісталось литовцю Данасу Рапсісу, який випередив українця на понад чотири секунди. Тим не менше, Романчук встановив рекорд України й побив власний рекорд 2016 року, коли на етапі Кубка світу в Токіо він подолав дистанцію за 3:39.67.

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