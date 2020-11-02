Зеленський записав аудіозвернення до «Слуг народу» з проханням розпустити КСУ

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 15:07

Президент також порадив «слугам» не спокушатись грошима і привілеями.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 листопада, президент України Володимир Зеленський записав аудіозвернення до своєї фракції «Слуга народу», в якому закликав нардепів голосувати за законопроект про перезавантаження Конституційного суду на тлі рішення про е-декларування.

Звернення отримали журналісти видання LIGA.net. У зверненні Зеленський зазначив, що рішення КСУ ставлять країну на межу катастрофи.

«Скажу відверто: сьогодні мене особисто, як і кожного з вас, чекає останній бій - проти всього того, що повинно піти, зникнути, розчинитися в історії. Проти того, що не повинно заважати простим людям жити по справедливості», - наголосив Зеленський.

Також Зеленський порадив депутатам не спокушатися на підкупи.