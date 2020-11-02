Чоловік-пенсіонер судді КС купив квартиру за майже 13 млн грн

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Чи внесе вона квартиру в декларацію – наразі невідомо.
Новину передає «Преса України».
За даними журналістів Bihus.Info, чоловік судді Конституційного суду Ірини Завгородньої, Сергій, став власником трикімнатної квартири у Києві. Обійшлась вона пенсіонеру у майже 13 млн гривень. Згідно Держреєстру нерухомості, площа квартири складає 124 квадратних метри.
Це не перша квартира Сергія Завгороднього. Раніше в «Новопечерських Липках» він придбав квартиру за 1,3 мільйона гривень. До слова, чоловік української судді – громадянин РФ. Інформація про покупку нової квартири повинна бути внесена суддею у декларацію у наступному році. Як відомо, нещодавно судді КС вирішили дозволити приховати декларації чиновників.
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