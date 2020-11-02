Експерт спрогнозував рух курсу гривні до долара

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Долар буде відбивати позиції у гривні.
Новину передає «Преса України».
Аналітик Максим Пархоменко висловив свою думку щодо руху курсу гривні до долара. За його словами, можна очікувати значне ослаблення нацвалюти до провідної іноземної валюти – долара США.
«При більш сильному падінні на світових ринках - гривня потрапить в ще більшу опалу і як наслідок може повторитися березневе падіння нашої валюти. Тільки на цей раз це буде проходити без інтервенцій НБУ, що може привести до більш швидкого падіння курсу», - розмірковує експерт.
Так, він прогнозує, що впродовж поточного тижня курс гривні до долара досягне позначки 28,75 грн за долар. Інші експерти додають, що на курс впливає погіршення епідеміологічної ситуації та інші чинники.
15:07: Зеленський записав аудіозвернення до «Слуг народу» з проханням розпустити КСУ
14:42: Чоловік-пенсіонер судді КС купив квартиру за майже 13 млн грн
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13:01: Apple не потрапила до трійки лідерів продажу смартфонів
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