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Денис Малюська назвав вражаючу суму.
Новину передає «Преса України».
Міністр юстиції Денис Малюська нагадав, що в Україні понад півтори тисячі осіб відбувають довічне ув’язнення. За його словами, на кожного такого ув’язненого держава виділяє щонайменше 10 тисяч гривень на місяць.
«Ми їх годуємо, охороняємо, забезпечуємо проживанням. Я розумію, що все це не дуже якості, але тим не менше. Фінансування йде і ресурси витрачаються. І це відбувається не 10 років, не 20 років, а поки людина не помре. Відповідно їх кількість збільшується постійно», - наголосив він.
Тому міністр вважає, що «довічники» повинні займатися трудовою діяльністю, щоб частково утримувати себе. Нагадаємо, раніше Малюська пропонував влаштовувати в’язнів на роботу у кол-центр Мінюсту.
13:56: Мін'юст озвучив витрати держави на утримання довічно ув'язнених
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