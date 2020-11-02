Мін'юст озвучив витрати держави на утримання довічно ув'язнених

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 13:56

Денис Малюська назвав вражаючу суму.

Новину передає «Преса України».

Міністр юстиції Денис Малюська нагадав, що в Україні понад півтори тисячі осіб відбувають довічне ув’язнення. За його словами, на кожного такого ув’язненого держава виділяє щонайменше 10 тисяч гривень на місяць.

«Ми їх годуємо, охороняємо, забезпечуємо проживанням. Я розумію, що все це не дуже якості, але тим не менше. Фінансування йде і ресурси витрачаються. І це відбувається не 10 років, не 20 років, а поки людина не помре. Відповідно їх кількість збільшується постійно», - наголосив він.

Тому міністр вважає, що «довічники» повинні займатися трудовою діяльністю, щоб частково утримувати себе. Нагадаємо, раніше Малюська пропонував влаштовувати в’язнів на роботу у кол-центр Мінюсту.