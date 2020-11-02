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В Іспанії страйкували працівники похоронних бюро

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 13:35
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В Іспанії страйкували працівники похоронних бюро

Все через пандемію коронавірусу.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що у минулі вихідні працівники похоронних бюро в Іспанії оголосили страйк. Так, вони вимагали найняти на роботу більше людей на тлі зростання смертності від коронавірусу. Вони також нагадали про затримку похоронів, яка спостерігалась у березні, коли розпочалась пандемія. 

Як повідомили в Університеті Джона Хопкінса, з моменту початку спалаху пандемії в Іспанії виявили понад 1,1 мільйона випадків захворювання на коронавірус та 35 800 пацієнтів померли. 

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