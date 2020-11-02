В Іспанії страйкували працівники похоронних бюро

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 13:35

Все через пандемію коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що у минулі вихідні працівники похоронних бюро в Іспанії оголосили страйк. Так, вони вимагали найняти на роботу більше людей на тлі зростання смертності від коронавірусу. Вони також нагадали про затримку похоронів, яка спостерігалась у березні, коли розпочалась пандемія.

Як повідомили в Університеті Джона Хопкінса, з моменту початку спалаху пандемії в Іспанії виявили понад 1,1 мільйона випадків захворювання на коронавірус та 35 800 пацієнтів померли.