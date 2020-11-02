Apple не потрапила до трійки лідерів продажу смартфонів

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 13:01

Очевидним лідером рейтингу стала компанія Samsung.

Новину передає «Преса України».

Результати дослідженнях компаній IDC і Canalys показали, що у трійку лідерів за продажем смартфонів потрапили Samsung, Huawei та Xiaomi. Американська компанія Apple зайняла четверту сходинку.

Як зазначається, за підсумками третього кварталу у трійку вперше потрапила компанія Xiaomi. Що стосується айфонів, то в третьому кварталі компанія скоротила продажі через затримку дванадцятих айфонів.

«Світові поставки смартфонів в цілому за третій квартал знизилися на 1,3% до 353,6 млн проданих одиниць. Продажі Samsung зросли на 2,9% до 80,4 млн штук. У Huawei продажі впали на 22%, до 51,9 млн. Сильніше за всіх росла Xiaomi - на 42%, до 46,5 млн. А ось продаж Apple знизилися на 10,6%, до 41,6 млн проданих смартфонів. На п'ятому місці опинилася китайська Vivo, продажі якої збільшилися на 4,2%, до 31,5 млн», - йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, в Apple попередили покупців, що дванадцяті айфони вони навряд чи зможуть придбати до свят, оскільки є проблеми з поставками.