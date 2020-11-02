Мін'юст озвучив витрати держави на утримання довічно ув'язнених 13:56
Apple не потрапила до трійки лідерів продажу смартфонів 13:01
Джошуа доведеться або битися зі мною, або відмовитися від титулу - Усик 12:36
«Слуги народу» запропонували створити базу ДНК українців 08:44
У селі на Харківщині помітили нетипову для даної місцевості тварину 07:35
У берлінському музеї мадам Тюссо фігурі Трампа знайшли нове місце 14:56
Придбати iPhone 12 до свят буде проблематично – Тім Кук 13:55
Степанов наполіг на штрафах для українців за відмову носити маску 12:45
В Україні кількість нових хворих на коронавірус наблизилась до 9 тисяч 12:13
Очевидним лідером рейтингу стала компанія Samsung.
Новину передає «Преса України».
Результати дослідженнях компаній IDC і Canalys показали, що у трійку лідерів за продажем смартфонів потрапили Samsung, Huawei та Xiaomi. Американська компанія Apple зайняла четверту сходинку.
Як зазначається, за підсумками третього кварталу у трійку вперше потрапила компанія Xiaomi. Що стосується айфонів, то в третьому кварталі компанія скоротила продажі через затримку дванадцятих айфонів.
«Світові поставки смартфонів в цілому за третій квартал знизилися на 1,3% до 353,6 млн проданих одиниць. Продажі Samsung зросли на 2,9% до 80,4 млн штук. У Huawei продажі впали на 22%, до 51,9 млн. Сильніше за всіх росла Xiaomi - на 42%, до 46,5 млн. А ось продаж Apple знизилися на 10,6%, до 41,6 млн проданих смартфонів. На п'ятому місці опинилася китайська Vivo, продажі якої збільшилися на 4,2%, до 31,5 млн», - йдеться у дослідженні.
Нагадаємо, в Apple попередили покупців, що дванадцяті айфони вони навряд чи зможуть придбати до свят, оскільки є проблеми з поставками.
13:56: Мін'юст озвучив витрати держави на утримання довічно ув'язнених
13:01: Apple не потрапила до трійки лідерів продажу смартфонів
12:36: Джошуа доведеться або битися зі мною, або відмовитися від титулу - Усик
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.