Джошуа доведеться або битися зі мною, або відмовитися від титулу - Усик

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 12:36

Українець націлений забрати титул чемпіона світу за версією WBO.

Новину передає «Преса України».

Гордість України Олександр Усик заявив, що не хоче довго чекати поєдинку з Ентоні Джошуа. Так, українець хоче швидше поборотися за чемпіонський пояс за версією WBO.

Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю iFL TV. За словами Усика, він не збирається дивитися за боєм Тайсона Фьюрі та Ентоні Джошуа. Так, він пропонує Джошуа одразу поборотися з ним або звільнити титул чемпіона світу за версією WBO.

Також Усик наголосив, що у разі, якщо в нього запитають дозволу на бій між Ф'юрі і Джошуа, він його не дасть.

«Що якщо вони запропонують мені багато грошей? Чи не в грошах щастя», - додав Усик.

Нагадаємо, 1 листопада Усик провів другий бій у суперважкій вазі. Він переміг Дерека Чісору.