Джошуа доведеться або битися зі мною, або відмовитися від титулу - Усик 12:36
«Слуги народу» запропонували створити базу ДНК українців 08:44
У селі на Харківщині помітили нетипову для даної місцевості тварину 07:35
У берлінському музеї мадам Тюссо фігурі Трампа знайшли нове місце 14:56
Придбати iPhone 12 до свят буде проблематично – Тім Кук 13:55
Степанов наполіг на штрафах для українців за відмову носити маску 12:45
В Україні кількість нових хворих на коронавірус наблизилась до 9 тисяч 12:13
Після рішення КС Україна повинна відновити довіру Євросоюзу – посол 08:04
У Чорнобильському заповіднику не зібрали гігантські гриби 07:34
Українець націлений забрати титул чемпіона світу за версією WBO.
Новину передає «Преса України».
Гордість України Олександр Усик заявив, що не хоче довго чекати поєдинку з Ентоні Джошуа. Так, українець хоче швидше поборотися за чемпіонський пояс за версією WBO.
Відповідну заяву він зробив під час інтерв'ю iFL TV. За словами Усика, він не збирається дивитися за боєм Тайсона Фьюрі та Ентоні Джошуа. Так, він пропонує Джошуа одразу поборотися з ним або звільнити титул чемпіона світу за версією WBO.
Також Усик наголосив, що у разі, якщо в нього запитають дозволу на бій між Ф'юрі і Джошуа, він його не дасть.
«Що якщо вони запропонують мені багато грошей? Чи не в грошах щастя», - додав Усик.
Нагадаємо, 1 листопада Усик провів другий бій у суперважкій вазі. Він переміг Дерека Чісору.
12:36: Джошуа доведеться або битися зі мною, або відмовитися від титулу - Усик
08:44: «Слуги народу» запропонували створити базу ДНК українців
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.