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Ляшко попередив про можливе закриття метро у Києві

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 11:54
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Ляшко попередив про можливе закриття метро у Києві

Разом з тим може бути скасоване міжміське сполучення. 

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що метро в Києві можуть знову закрити. Умовою стане потрапляння столиці до червоної карантинної зони.

«Якщо ми говоримо про червоний рівні епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший - обмеження його роботи. Другий - заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт», - уточнив він.

За словами Ляшка, автобусні маршрути також можуть потрапити під заборону. Мова йде про маршрути з Києва.

 

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