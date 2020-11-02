Ляшко попередив про можливе закриття метро у Києві

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 11:54

Разом з тим може бути скасоване міжміське сполучення.

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що метро в Києві можуть знову закрити. Умовою стане потрапляння столиці до червоної карантинної зони.

«Якщо ми говоримо про червоний рівні епідемічної небезпеки, то там два пункти, які стосуються громадського транспорту. Перший - обмеження його роботи. Другий - заборона посадки на міжобласний і міжрегіональний транспорт», - уточнив він.

За словами Ляшка, автобусні маршрути також можуть потрапити під заборону. Мова йде про маршрути з Києва.