Дизайнер придумав шоломи для собак

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 11:18

Нью-Йоркський креативний директор Раджеєв Басу розповів, для чого псам шоломи.

Новину передає «Преса України».

Відомий креативний директор Раджеєв Басу, який базується у Нью-Йорку, створив затишні головні убори для собак. Співпрацюючи з модельєром Келлі Міллером, він представив шоломи, які, як очікується, зроблять сон тварин комфортнішим.

Так, шоломи, виготовлені вручну, м’які та оздоблені розкішними тканинами Франції та Італії.

«Хоча багато речей для собак уже зроблено, я подумав, чи не можу я зробити щось цікавіше, неповажніше і з більш чіткою естетикою», - прокоментував Басу.

Here are some special helmets for dogs????! New York-based Rajeev Basu is a creative director who made cozy headpieces in... Опубликовано CGTN Воскресенье, 1 ноября 2020 г.

Коштує один виріб від 500 до 550 доларів.