LG порадує новим нетиповим смартфоном

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Новий смартфон буде розтягуватися в сторони.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що компанія LG представила новий смартфон «Project B». Особливістю телефону є те, що він розтягується. Новинка входить в проект компанії під назвою Explorer.
Як відомо, у минулому році компанія запатентувала дизайн смартфону. Пристрій має OLED-дисплей у металевому корпусі, який насправді являє собою дві рами в одній трубці, з'єднані спеціальним підпружиненим механізмом. Механізм здатний збільшити площу відображення до 100%.
Гнучкий екран завжди буде захищений у своєму корпусі та металевій рамі. Очікується, що новий телефон з’явиться у продажу у березні 2021 року.
08:44: «Слуги народу» запропонували створити базу ДНК українців
07:35: У селі на Харківщині помітили нетипову для даної місцевості тварину
14:56: У берлінському музеї мадам Тюссо фігурі Трампа знайшли нове місце
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