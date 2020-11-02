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LG порадує новим нетиповим смартфоном

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 10:38
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LG порадує новим нетиповим смартфоном

Новий смартфон буде розтягуватися в сторони. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що компанія LG представила новий смартфон «Project B». Особливістю телефону є те, що він розтягується. Новинка входить в проект компанії під назвою Explorer.

Як відомо, у минулому році компанія запатентувала дизайн смартфону. Пристрій має OLED-дисплей у металевому корпусі, який насправді являє собою дві рами в одній трубці, з'єднані спеціальним підпружиненим механізмом. Механізм здатний збільшити площу відображення до 100%. 

Гнучкий екран завжди буде захищений у своєму корпусі та металевій рамі. Очікується, що новий телефон з’явиться у продажу у березні 2021 року.

   

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