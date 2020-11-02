Синоптик спрогнозувала малоопадну зиму в Україні

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 10:01

Зима в Україні знову буде аномальною.

Новину передає «Преса України».

Завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, якою буде зима в Україні. За прогнозом світових кліматичних центрів, середня температура за зимовий сезон може бути на 2 градуси вищою, ніж на початку цього століття.

Погоду в Україні творитиме холодна течія в тропіках Тихого океану.

«Коли вона розвивається, то спостерігається похолодання. І вона впливає на загальну циркуляцію атмосфери... Може бути дуже тепло як для зими. Але можуть бути й вторгнення холодного повітря. Тому короткочасні морози не відкидаються», - зазначила вона.

Також очікується дефіцит опадів в Україні. Перший сніг в листопаді, як в минулому році, очікувати не варто.