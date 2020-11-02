В РНБО оновили статисти щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 09:19

Кількість нових хворих та померлих стабільно росте.

Новину передає «Преса України».

Станом на 2 листопада липня в Україні 402 194 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 6754 особи. Найбільше нових випадків у Харківській області – 817. Найменше, 46 та 47, у Кіровоградській та Луганській областях відповідно.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 69 людей. За весь період спостереження 7375 осіб. Одужати вдалось 163 768 українцям.