«Слуги народу» запропонували створити базу ДНК українців

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 08:44

Збирати біологічні зразки будуть примусово та за бажанням.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що у ВРУ зареєстровано законопроект про державну реєстрацію геномної інформації людини. Законопроект запропонували представники президентської фракції «Слуга народу». Так, нардепи пропонують створити базу даних ДНК громадян України.

Мова йде про добровільну та про примусову реєстрацію геномної інформації людини. У документі є перелік осіб, які підпадатимуть під обов’язкову реєстрацію. Серед них люди, притягнені до кримінальної відповідальності за умисні злочини; люди, щодо яких обрано запобіжний захід; люди з непогашеною судимістю; невпізнані трупи, родичі зниклих безвісти та зниклі безвісти.

Крім того, пропонується збирати біологічні зразки добровольців та призовників. Інформацію пропонують зберігати протягом 75 років.