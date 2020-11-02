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Кількість жертв землетрусу в Ізмірі зросла

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 08:08
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Кількість жертв землетрусу в Ізмірі зросла

Рятувальні роботи в турецькому місті продовжуються.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що кількість жертв землетрусу у Туреччині збільшилась до 79 осіб. Кількість поранених становить близько 1000 осіб. Про це повідомляє турецьке видання Sozcu.

Як відомо, землетрус магнітудою сім балів стався 30 жовтня в Егейському морі. Сильні поштовхи відчули жителі Ізміру та грецького Неон-Карловасу.

Рятувальні роботи в Ізмірі досі продовжуються, тому кількість жертв та поранених ще може зрости. До слова, 26 сильно пошкоджених будівель в Ізмірі будуть терміново знесені.

 

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