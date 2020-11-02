Кількість жертв землетрусу в Ізмірі зросла

У селі на Харківщині помітили нетипову для даної місцевості тварину 07:35
У берлінському музеї мадам Тюссо фігурі Трампа знайшли нове місце 14:56
Придбати iPhone 12 до свят буде проблематично – Тім Кук 13:55
Степанов наполіг на штрафах для українців за відмову носити маску 12:45
В Україні кількість нових хворих на коронавірус наблизилась до 9 тисяч 12:13
Після рішення КС Україна повинна відновити довіру Євросоюзу – посол 08:04
У Чорнобильському заповіднику не зібрали гігантські гриби 07:34
Дві європейські країни оголосили локдаун через коронавірус 14:36
Україну перестануть ділити на «світлофорні» коронавірусні зони 13:13
У рекламну кампанію Трампа не допустили сотні знаменитостей 12:29
Рятувальні роботи в турецькому місті продовжуються.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що кількість жертв землетрусу у Туреччині збільшилась до 79 осіб. Кількість поранених становить близько 1000 осіб. Про це повідомляє турецьке видання Sozcu.
Як відомо, землетрус магнітудою сім балів стався 30 жовтня в Егейському морі. Сильні поштовхи відчули жителі Ізміру та грецького Неон-Карловасу.
Рятувальні роботи в Ізмірі досі продовжуються, тому кількість жертв та поранених ще може зрости. До слова, 26 сильно пошкоджених будівель в Ізмірі будуть терміново знесені.
07:35: У селі на Харківщині помітили нетипову для даної місцевості тварину
14:56: У берлінському музеї мадам Тюссо фігурі Трампа знайшли нове місце
13:55: Придбати iPhone 12 до свят буде проблематично – Тім Кук
13:16: У Карпатах знову випав сніг
12:45: Степанов наполіг на штрафах для українців за відмову носити маску
12:13: В Україні кількість нових хворих на коронавірус наблизилась до 9 тисяч
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.