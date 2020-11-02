У селі на Харківщині помітили нетипову для даної місцевості тварину

Аня Мартинюк 02 листопада 2020, 07:35

На городі пасся верблюд.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що у селі Борщова Харківського району місцеві жителі помітили на одному з городів верблюда. Горбата тварина поїдала урожай капусти.

Стало відомо, що верблюд належить одному з фермерів. У нього їх аж два. Господар періодично вигулює їх.

Інтернет-спільнота тим часом почала жартувати з приводу поїдача капусти, називаючи його зайцем.