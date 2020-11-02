У селі на Харківщині помітили нетипову для даної місцевості тварину

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На городі пасся верблюд.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 листопада, стало відомо, що у селі Борщова Харківського району місцеві жителі помітили на одному з городів верблюда. Горбата тварина поїдала урожай капусти.
Стало відомо, що верблюд належить одному з фермерів. У нього їх аж два. Господар періодично вигулює їх.
Інтернет-спільнота тим часом почала жартувати з приводу поїдача капусти, називаючи його зайцем.
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