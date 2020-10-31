У берлінському музеї мадам Тюссо фігурі Трампа знайшли нове місце

Аня Мартинюк 31 жовтня 2020, 14:56

Тепер воскова фігура президента США розміщена у смітнику.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 жовтня, стало відомо, що у берлінському музеї мадам Тюссо воскову фігуру Дональда Трампа помістили в сміттєвий бак. За даними видання Reuters та Instagram-акаунту музею, інсталяція містить також мішки зі сміттям та таблички з написами: «Ви звільнені!», «Фейкові новини!», «Я люблю Берлін».

Також на задньому плані можна побачити напис «Trump Tower». Такий має хмарочос Трампа в Нью-Йорку. У музеї зазначили, що інсталяція є символічною напередодні президентських виборів у США. Уточнюється, що таким чином представники музею вирішили звільнити місце для наступного очільника Білого дому.