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НБУ дав прогноз ціни газу на 2021 рік

Аня Мартинюк 31 жовтня 2020, 14:29
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НБУ дав прогноз ціни газу на 2021 рік

Так, у НБУ  звернули увагу на європейські ціни.

Новину передає «Преса України».

У прогнозі НБУ щодо цін на газ для українців на 2021 рік зазначено, що наступні два роки ціни на газ в Європі будуть помірними. Так, середня ціна блакитного палива складе близько $150/1000 м3, а ціна на еталонну нафту марки Brent - $45-50 за барель.

Як зазначається, економічна активність спонукатиме ріст цін на енергоносії.

 

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