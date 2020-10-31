НБУ дав прогноз ціни газу на 2021 рік

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Так, у НБУ звернули увагу на європейські ціни.
Новину передає «Преса України».
У прогнозі НБУ щодо цін на газ для українців на 2021 рік зазначено, що наступні два роки ціни на газ в Європі будуть помірними. Так, середня ціна блакитного палива складе близько $150/1000 м3, а ціна на еталонну нафту марки Brent - $45-50 за барель.
Як зазначається, економічна активність спонукатиме ріст цін на енергоносії.
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