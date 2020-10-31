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Придбати iPhone 12 до свят буде проблематично – Тім Кук

Аня Мартинюк 31 жовтня 2020, 13:55
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Придбати iPhone 12 до свят буде проблематично – Тім Кук

В Apple виникли проблеми з поставками. 

Новину передає «Преса України».

В Apple все ще вірять, що iPhone 12 стануть одним з найпопулярніших смартфонів на ринку. Однак генеральний директор Apple Тім Кук попередив про обмеження в постачаннях новинок. Ймовірно, не всі зможуть придбати телефони до свят.

«Якщо ви слідкуєте за iPhone, то ми сьогодні обмежені ... як довго ми будемо обмежені, важко передбачити. Ми ще не приймали замовлення для iPhone 12 mini або Pro Max, тож вони йдуть, і ми побачимо», - заявив він.

Як відомо, у США попередні замовлення на смартфони стартують з 6 листопада. За прогнозом експертів, якщо хтось й купуватиме нові айфони, то найдешевшу модель iPhone 12 mini. Нагадаємо, усі новинки компанії не матимуть в комплекті зарядного пристрою та навушників.

 

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