У Карпатах знову випав сніг

Аня Мартинюк 31 жовтня 2020, 13:16

Опадам сприяла температура повітря -4 градуси.

Новину передає «Преса України».

31 жовтня українські Карпати засипав сніг. На горі Піп Іван температура повітря опустилася до -4 градусів. Про це розповіли у прес-службі Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

«Станом на 7:55 31.10.2020 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 60 метрів, вітер східний, 4-5 м/с. Температура повітря -4 градуси, невеликий сніг», - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, перший сніг у Карпатах зафіксували 27 вересня.