Степанов наполіг на штрафах для українців за відмову носити маску 12:45
В Україні кількість нових хворих на коронавірус наблизилась до 9 тисяч 12:13
Після рішення КС Україна повинна відновити довіру Євросоюзу – посол 08:04
У Чорнобильському заповіднику не зібрали гігантські гриби 07:34
Дві європейські країни оголосили локдаун через коронавірус 14:36
Україну перестануть ділити на «світлофорні» коронавірусні зони 13:13
У рекламну кампанію Трампа не допустили сотні знаменитостей 12:29
Локдауну не час – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні 11:46
Україна ініціювала спрощення візового режиму з Великою Британією 11:12
Під КСУ активісти закликали суддів збирати валізи в Ростов 09:58
В Україні кількість нових хворих на коронавірус переступила позначку 8 тисяч 09:16
Опадам сприяла температура повітря -4 градуси.
Новину передає «Преса України».
31 жовтня українські Карпати засипав сніг. На горі Піп Іван температура повітря опустилася до -4 градусів. Про це розповіли у прес-службі Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
«Станом на 7:55 31.10.2020 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість до 60 метрів, вітер східний, 4-5 м/с. Температура повітря -4 градуси, невеликий сніг», - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, перший сніг у Карпатах зафіксували 27 вересня.
13:16: У Карпатах знову випав сніг
12:45: Степанов наполіг на штрафах для українців за відмову носити маску
12:13: В Україні кількість нових хворих на коронавірус наблизилась до 9 тисяч
08:04: Після рішення КС Україна повинна відновити довіру Євросоюзу – посол
07:34: У Чорнобильському заповіднику не зібрали гігантські гриби
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.