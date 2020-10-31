Степанов наполіг на штрафах для українців за відмову носити маску

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Міністр також нагадав, скільки збираються стягувати з українців.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 жовтня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов виступив на щоденному брифінгу. Він заявив, що депутати повинні підтримати законопроект, який дозволить штрафувати українців за відмову дотримуватися протиепідеміологічних заходів. Зокрема, за неносіння маски.
«Розуміючи, що у нас достатньо кульгає система контролю, ще в липні урядом був поданий законопроект до Верховної Ради щодо посилення відповідальності за недотримання всіх протиепідемічних заходів, а саме щодо носіння масок», - зазначив він.
За словами Степанова, у законопроекті прописана сума штрафу. Вона складає від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів. А саме від 170 до 225 гривень.
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