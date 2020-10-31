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В Україні кількість нових хворих на коронавірус наблизилась до 9 тисяч

Аня Мартинюк 31 жовтня 2020, 12:13
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В Україні кількість нових хворих на коронавірус наблизилась до 9 тисяч

Так, в країні зафіксували черговий антирекорд. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 жовтня, стало відомо, що в Україні зафіксували черговий добовий антирекорд за кількістю нових лабораторно виявлених хворих на короанвірус. Так, було виявлено 8752 хворих на китайський вірус.

За минулу добу також померли 155 пацієнтів, у яких був коронавірус. Одужати вдалось 3902 людям. 

Найбільше нових випадків захворювання фіксували у Києві - 781, Харківській області - 622, Львівській області - 514, Одеській області - 507 та Чернівецькій області – 385.

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