Филатов + Труханов + Штепа + "Гепа" = жажда крови

zmxn 31 жовтня 2020, 11:01

.... Орсон Скотт Кард: "...Если бы свиньи могли голосовать, то они всегда выбирали бы человека с ведром еды, независимо от того, сколько свиней он уже успел заколоть в соседнем загоне..."

... Позади пять дней с момента окончания местных выборов-2020. 25 октября ровно в 20:00 по киевскому времени закрылись двери избирательных участков и начался подсчет голосов. В цивилизованной европейской державе уже к полуночи были бы торжественно оглашены итоги выборов и имена новых мэров, но... Но Украина пока только медленно, неуверенно, короткими шажками пробирается в когорту цивилизованных стран... А большая часть украинцев все еще продолжает оглядываться назад и "вариться" в наполненном дерьмом котле так обожаемого ими дремучего "совка". И потому мужчины, женщины и дети вот уже пятые сутки подряд, сидя перед экранами телевизоров и перемалывая челюстями сухой попкорн, лениво наблюдают за тем, как сильные мира сего в открытую, не стесняясь телекамер, "подводят итоги" - фальсифицируют результаты народного волеизъявления. Как в прямом эфире убивают их будущее... Вот один из многочисленных примеров: https://www.youtube.com/watch?v=d18w8uv2tFQ ...

... Главный негативный итог состоявшихся выборов - это кардинально укрепившиеся позиции пророссийских партий и пропутинских прихлебателей. Борис Филатов, "Гепа", Неля Штепа, Геннадий Труханов и им подобные прокремлевские "кроты" остаются у власти. Кто-то в качестве депутата городского совета, а кто-то в кресле городского головы. Пророссийский Зеленский, пророссийский Ермак, пророссийский Шмигаль, пророссийский Аваков, пророссийский Баканов, пророссийкие телеканалы. Теперь в ним прибавились пророссийские местные советы: круг замкнулся.... Грустно лицезреть в этой компании мэра Днепра. С такими, как Кернес и бабушка Путина Неля Штепа все понятно: они с 2014 года питали горячую любовь, преданность и верность к "нашим донецким ребятам". Ну, к тем, которые из ГРУ РФ... Но вероломство и измена Бориса Филатова, некогда стоявшего на патриотических позициях и переметнувшегося в стан апологетов "руськага мира" - просто омерзительны...

... Я испытываю шок не столько от результата выборов, сколько от "активности" и "сознания" современных украинцев.

Разве вас можно назвать людьми? Своим равнодушием и безразличием вы позволили олигархам и чиновникам похоронить одну из самых мощных - в экономическом и военном плане - стран Европы. А сами превратились в жалких деградантов. Потеряв когда-то честь, сегодня вы начали терять разум.

Жизнь доказала, что "передовая космическая" держава, увы, уже ничего не может. При вашем молчаливом согласии президенты вкупе с олигархами разрушили экономику, промышленность, сельское и народное хозяйство, армию, институты власти... И Украина не в силах создать сегодня уже не только ракету, самолет или автомобиль, но и просто банальный холодильник, стиральную машину, кухонный комбайн или пылесос.. Вы - хуже варваров. Ибо варвары разрушали чужие дома, а вы - свои...

... Путинско-медведчуковские пацаны в вышиванках совсем скоро еще туже зажмут в тиски ваши тухлые "фаберже"... А вот и "первые ласточки": с 1 ноября газ подорожает на 34,7 %! Еще? Пожалуйста! На закрытом заседании 27 октября, КСУ проголосовал за отмену электронного декларирования, ответственность за незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм. Украина, при вашем молчаливом согласии, медленно скатывается до уровня Гаити...

... Абсолютно очевидно, что в самое ближайшее время очередная волна мелких и средних предпринимателей, доведенных по отчаяния непомерными ценами на энергоносители и влетевшим курсом доллара, упакует чемоданы и отправится в Польшу. На ПМЖ. Господа-товарищи пенсионеры, проигнорировавшие выборы и просидевшие весь день 25 октября за просмотром очередной турецкой мелодрамы - вы не боитесь? Вы не боитесь, что однажды, придя в назначенный день к банкомату за получением пенсии, вместо худенькой стопки купюр вы получите толстый кукиш? Ибо когда трудоспособное население покидает страну - пенсионеров просто некому содержать. Биомасса проголосовала за тех старых мэров, которые пять лет безбожно обкрадывали их больных родителей, их голодных детей и их самих... Биомасса отдала свои голоса тем старым депутатам, которые пять лет спонсировали войну на Донбассе и руки которых по локоть в крови лучших сыновей и дочерей Украины. В какую еще позу нужно поставить вас и каким образом "поиметь" ваших близких, чтобы вы, наконец, перестали быть биомассой?...

P.S. Я закончил материал и собирался в скором времени отправить его на адрес электронной почты редакции. Но вдруг обнаружил в Фейсбуке под одним из постов комментарий, который практически перечеркнул всю мою статью. Михаил Н-ко, г. Каменское: "Я лично не ходил голосовать 25 октября. А зачем? До этого я сорок лет исправно голосовал, а что в итоге? Ноль! Сорок лет меня призывали быть активным и сознательным. И сорок лет я был активным и сознательным. Как мне казалось, я всегда отдавал свой голос за правильную и честную политическую силу. И что в финале, по истечении сорока лет? Те политики, что пришли во власть в одних штанах, за эти сорок лет стали долларовыми миллионерами. А вот моя жизнь с каждыми новыми выборами становилась все хуже и хуже. У меня уже нет сил и я прекрасно понимаю, что никакие выборы не изменят мою жизнь. Только Майдан, только противостояние, только война. Я устал от лжи и не хочу больше выборов. Я жажду крови!"...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"