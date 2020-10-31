Порошенко виграв апеляцію у справі проти Шарія

Аня Мартинюк 31 жовтня 2020, 09:15

Мова йде про позов Шарія проти Порошенка про захист честі та гідності.

Новину передає «Преса України».

Українські журналісти повідомили, що колишній український президент Петро Порошенко виграв апеляцію у справі проти лідера «Партії Шарія» Анатолія Шарія. Як відомо, у травні 2020 року Печерський суд Києва задовольнив позов Шарія про захист честі, гідності та ділової репутації.

Мова йде про заяву Порошенка, зроблену під час візиту на Рівненщину. Тоді Порошенко заявив, що Шарій працює на РФ. В результаті Шарій заявив, що ці слова принижують його честь та гідність.

Після цього Порошенко подав апеляцію, яку розглядав Київський апеляційний суд. 28 жовтня рішення Печерського суду було скасовано.