Вихідні в Україні будуть з дощами

Аня Мартинюк 31 жовтня 2020, 08:37

Також суттєво знизиться температура повітря.

Новину передає «Преса України».

За даними Укргідрометцентру, 31 жовтня та 1 листопада на території України очікуються дощі. У суботу та неділю на Заході стовпчики термометрів покажуть +7+12 градусів, вночі +3+6 градусів. На Сході і в центральних областях температура сягне +9+14 градусів вдень і +4+11 в нічний час. В неділю температура знизиться на декілька градусів.

Жителі Півночі можуть очікувати на +7+10 градусів вдень та +3+7 градусів вночі. На Півдні +11+14 вдень та +6+11 вночі.

Варто зазначити, що у листопаді очікується середня температура повітря +1+8 градусів.