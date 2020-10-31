Вихідні в Україні будуть з дощами

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Також суттєво знизиться температура повітря.
Новину передає «Преса України».
За даними Укргідрометцентру, 31 жовтня та 1 листопада на території України очікуються дощі. У суботу та неділю на Заході стовпчики термометрів покажуть +7+12 градусів, вночі +3+6 градусів. На Сході і в центральних областях температура сягне +9+14 градусів вдень і +4+11 в нічний час. В неділю температура знизиться на декілька градусів.
Жителі Півночі можуть очікувати на +7+10 градусів вдень та +3+7 градусів вночі. На Півдні +11+14 вдень та +6+11 вночі.
Варто зазначити, що у листопаді очікується середня температура повітря +1+8 градусів.
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