Після рішення КС Україна повинна відновити довіру Євросоюзу – посол

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Маті Маасікас нагадав, що завдяки довіри ЄС українці отримали безвіз.
Новину передає «Преса України».
Глава представництва Європейського Союзу в Україні Маті Маасікас прокоментував ситуацію, коли Касаційний суд України прийняв скандальне рішення з е-декларуванням чиновників. За його словами, тепер Україні треба відновлювати довіру ЄС.
«Антикорупційна архітектура, яка почала будуватися після Революції гідності, давала свої результати, і вона лежить в основі нашої співпраці, включаючи питання безвізових подорожей, які українці заслуговують. Тепер цю довіра треба відновлювати невідкладно», - заявив він.
Раніше президент Володимир Зеленський розпорядився звільнити суддів КС, однак в оточені лідера країни визнали, що такий законопроект суперечить Конституції.
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