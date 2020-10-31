Після рішення КС Україна повинна відновити довіру Євросоюзу – посол

Аня Мартинюк 31 жовтня 2020, 08:04

Маті Маасікас нагадав, що завдяки довіри ЄС українці отримали безвіз.

Новину передає «Преса України».

Глава представництва Європейського Союзу в Україні Маті Маасікас прокоментував ситуацію, коли Касаційний суд України прийняв скандальне рішення з е-декларуванням чиновників. За його словами, тепер Україні треба відновлювати довіру ЄС.

«Антикорупційна архітектура, яка почала будуватися після Революції гідності, давала свої результати, і вона лежить в основі нашої співпраці, включаючи питання безвізових подорожей, які українці заслуговують. Тепер цю довіра треба відновлювати невідкладно», - заявив він.

Раніше президент Володимир Зеленський розпорядився звільнити суддів КС, однак в оточені лідера країни визнали, що такий законопроект суперечить Конституції.