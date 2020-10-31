У Чорнобильському заповіднику не зібрали гігантські гриби

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Співробітники Чорнобильського заповідника дозволили ними лише помилуватися.
Новину передає «Преса України».
Співробітники Чорнобильського заповідника поділились цікавими фотознімками. На них зафіксовано гігантські гриби. Деякі з них більші за розміром, ніж людський капелюх.
Знімки оприлюднили у спільноті Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.
«Капелюхи та капелюшки. Так, всі вже знають, що гриби в зоні відчуження заборонено і збирати і вивозити за межі радіоактивно забрудненої території. Однак милуватися красою, розмірами і цікавими обрисами грибних форм нам ніхто не забороняє. Ось ніби і білий гриб, а капелюшок у нього виріс таким немаленьким і звивистим, немов хоче зайняти побільше ділянку землі. Навіть людський капелюх програє грибу в цьому», - йдеться в повідомленні.
КАПЕЛЮХ І КАПЕЛЮШОК Так, всі вже знають, що гриби в зоні відчуження заборонено і збирати, і вивозити за межі...Опубликовано Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник Пятница, 30 октября 2020 г.
Нагадаємо, гриби вбирають в себе надзвичайно багато радіації.
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