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У Чорнобильському заповіднику не зібрали гігантські гриби

Аня Мартинюк 31 жовтня 2020, 07:34
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У Чорнобильському заповіднику не зібрали гігантські гриби

Співробітники Чорнобильського заповідника дозволили ними лише помилуватися.

Новину передає «Преса України».

Співробітники Чорнобильського заповідника поділились цікавими фотознімками. На них зафіксовано гігантські гриби. Деякі з них більші за розміром, ніж людський капелюх.

Знімки оприлюднили у спільноті Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

«Капелюхи та капелюшки. Так, всі вже знають, що гриби в зоні відчуження заборонено і збирати і вивозити за межі радіоактивно забрудненої території. Однак милуватися красою, розмірами і цікавими обрисами грибних форм нам ніхто не забороняє. Ось ніби і білий гриб, а капелюшок у нього виріс таким немаленьким і звивистим, немов хоче зайняти побільше ділянку землі. Навіть людський капелюх програє грибу в цьому», - йдеться в повідомленні.

КАПЕЛЮХ І КАПЕЛЮШОК Так, всі вже знають, що гриби в зоні відчуження заборонено і збирати, і вивозити за межі...

Опубликовано Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник Пятница, 30 октября 2020 г.

Нагадаємо, гриби вбирають в себе надзвичайно багато радіації.

 

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