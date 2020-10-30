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В НБУ розповіли, що цьому сприяло.
Новину передає «Преса України».
НБУ представив Інфляційний звіт, згідно з яким офіційний обмінний курс нацвалюти до долара на кінець третього кварталу у порівнянні з кінцем другого кварталу 2020 року знизився на 6%. Також зазначається, що з початку року девальвація гривні відбулася майже на 20%.
Серед причин такого ходу подій НБУ виділяє погіршення кон'юнктури на валютному ринку. Його в свою чергу обумовило зростанням попиту на іноземну валюту.
15:05: З початку року девальвація гривні становила 20% - НБУ
14:36: Дві європейські країни оголосили локдаун через коронавірус
13:13: Україну перестануть ділити на «світлофорні» коронавірусні зони
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11:46: Локдауну не час – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні
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