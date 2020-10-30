З початку року девальвація гривні становила 20% - НБУ

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 15:05

В НБУ розповіли, що цьому сприяло.

Новину передає «Преса України».

НБУ представив Інфляційний звіт, згідно з яким офіційний обмінний курс нацвалюти до долара на кінець третього кварталу у порівнянні з кінцем другого кварталу 2020 року знизився на 6%. Також зазначається, що з початку року девальвація гривні відбулася майже на 20%.

Серед причин такого ходу подій НБУ виділяє погіршення кон'юнктури на валютному ринку. Його в свою чергу обумовило зростанням попиту на іноземну валюту.