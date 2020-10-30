Вакарчук долучився до мітингу біля будівлі КСУ

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 14:47

Колишній лідер партії «Голос» зробив селфі на тлі протестуючих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, під будівлею КСУ проходить акція протесту. Як відомо, судді вирішили позбавити відповідальності чиновників за неправильно заповнені декларації. Також декларації вирішили приховати від прости людей.

Колишній нардеп Святослав Вакарчук теж прибув на мітинг. Він зробив селфі на тлі подій, що відбуваються. Більше нічим Вакарчук не виділився.