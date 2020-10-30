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Дві європейські країни оголосили локдаун через коронавірус

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 14:36
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Дві європейські країни оголосили локдаун через коронавірус

Франція та Німеччина готові знову закрити людей по домівках.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що з 1 листопада Франція не дозволить людям відвідувати бари, ресторани та ряд магазинів. Їх закриють у зв’язку з посиленням карантинних заходів. Частковий локдаун триватиме до 1 грудня.

Жителі Франції зможуть виходити на вулиці лише з дуже поважних причин. Також обмеження ввела Німеччина, яка з 2 листопада вона закриє готелі, бари, клуби, театри, парки, й так далі. Перукарні та фізіотерапевтичні кабінети все ж працюватимуть.

 

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