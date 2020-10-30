Дві європейські країни оголосили локдаун через коронавірус 14:36
Україну перестануть ділити на «світлофорні» коронавірусні зони 13:13
У рекламну кампанію Трампа не допустили сотні знаменитостей 12:29
Локдауну не час – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні 11:46
Україна ініціювала спрощення візового режиму з Великою Британією 11:12
Під КСУ активісти закликали суддів збирати валізи в Ростов 09:58
В Україні кількість нових хворих на коронавірус переступила позначку 8 тисяч 09:16
Українські студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки 08:31
Лукашенко відреагував на програш «Слуги народу» на місцевих виборах 15:07
Озвучена вартість супутникового Інтернету від Ілона Маска 13:22
Сніг, дощ, зниження температури – Синоптик про погоду в Україні 12:59
Франція та Німеччина готові знову закрити людей по домівках.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що з 1 листопада Франція не дозволить людям відвідувати бари, ресторани та ряд магазинів. Їх закриють у зв’язку з посиленням карантинних заходів. Частковий локдаун триватиме до 1 грудня.
Жителі Франції зможуть виходити на вулиці лише з дуже поважних причин. Також обмеження ввела Німеччина, яка з 2 листопада вона закриє готелі, бари, клуби, театри, парки, й так далі. Перукарні та фізіотерапевтичні кабінети все ж працюватимуть.
14:36: Дві європейські країни оголосили локдаун через коронавірус
13:13: Україну перестануть ділити на «світлофорні» коронавірусні зони
12:29: У рекламну кампанію Трампа не допустили сотні знаменитостей
11:46: Локдауну не час – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні
11:12: Україна ініціювала спрощення візового режиму з Великою Британією
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.