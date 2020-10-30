В Україні ціни на бензин і дизпаливо продовжили ріст

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 14:03

Стало відомо, на скільки підняли ціну відомі українські АЗС.

Новину передає «Преса України».

За даними консалтингової групи А-95, за тиждень в Україні підскочила ціна на АЗС групи Приват. А саме на 1 гривню за літр бензину і дизпалива. Так, бензин марки А-95 на АЗС Укрнафта, Авіас, ANP змінив ціну з 22,00 грн/л до 23,00 грн/л, А-92 - з 21,00 грн/л до 22,00 грн/л.

У мережах АЗС WOG і ОККО за тиждень ціни на дизельне паливо зросли на 50 коп./л, до 25,99 грн/л. На АЗС SOCAR тим часом зросла ціна на 30 коп./л на всі види палива.