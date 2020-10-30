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Українським сімейним лікарям підвищили зарплати

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 13:34
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Українським сімейним лікарям підвищили зарплати

Стало відомо, на скільки тисяч зросла зарплата сімейних лікарів в Україні.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що завдяки зростанню ставки за надання допомоги одному пацієнту українські сімейні лікарі отримуватимуть більшу зарплату. Так, ставка зросла на 51 гривню до 651,6 гривні.

За словами Степанова, якщо з сімейним лікарем підписали декларацію 1800 пацієнтів, до за свої послуги він додатково отримає 7500 гривень.

 

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