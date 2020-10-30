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Натомість Кабмін та МОЗ придумає щось інше.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 жовтня, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що у МОЗ та Кабміні думають над відходом від світлофорного принципу карантинного зонування. Тобто країну планують більше не ділити на «червону», «помаранчеву», «зелену» коронавірусні зони.
Немчинов пояснив, що Україні варто йти до єдиних принципів в зонуванні. Тим не менше, яких саме він не уточнив.
Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діятиме нове карантинне зонування.
13:13: Україну перестануть ділити на «світлофорні» коронавірусні зони
12:29: У рекламну кампанію Трампа не допустили сотні знаменитостей
11:46: Локдауну не час – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні
11:12: Україна ініціювала спрощення візового режиму з Великою Британією
09:58: Під КСУ активісти закликали суддів збирати валізи в Ростов
09:16: В Україні кількість нових хворих на коронавірус переступила позначку 8 тисяч
08:31: Українські студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки
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