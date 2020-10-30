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Україну перестануть ділити на «світлофорні» коронавірусні зони

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 13:13
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Україну перестануть ділити на «світлофорні» коронавірусні зони

Натомість Кабмін та МОЗ придумає щось інше. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що у МОЗ та Кабміні думають над відходом від світлофорного принципу карантинного зонування. Тобто країну планують більше не ділити на «червону», «помаранчеву», «зелену» коронавірусні зони.

Немчинов пояснив, що Україні варто йти до єдиних принципів в зонуванні. Тим не менше, яких саме він не уточнив.

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні діятиме нове карантинне зонування.

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