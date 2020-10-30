У рекламну кампанію Трампа не допустили сотні знаменитостей

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 12:29

Білі Айліш, Дженіфер Лопес та інші не зможуть, навіть якщо і захочуть, взяти участь у рекламній кампанії щодо короанвірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа заборонила ряду знаменитостей з'являтися в рекламній кампанії щодо обізнаності про коронавірус. У рекламній кампанії вартістю 250 мільйонів доларів, яка призначена «перемогти відчай та вселити надію», не можуть брати участь 264 знаменитості.

Так, мова йде про тих зірок, які підтримували Барака Обаму та критикували Дональда Трампа. Також було викреслено тих зірок, які підтримують прав геїв та одностатеві шлюби. Серед таких зірок Білі Айліш, Дженіфер Лопез, Джоні Деп, Крістіна агілера та інші.

Всього 10 зірок були затверджені для рекламної кампанії Трампа. Серед них Денніс Куейд, Марк Ентоні, Біллі Рей Сайрус, Гарт Брукс, Енріке Іглесіас та інші.