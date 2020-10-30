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Максим Степанов заявив, що попри погіршення епідеміологічної ситуації в Україні закривати бізнес влада поки не збирається.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 жовтня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував рекордне збільшення кількості нових хворих на коронавірус, а також смертей від вірусу. За його словами, в Україні поки не планують закривати бізнес.
За його словами, влада наполягає на роботі в певних рамках. Так, Степанов закликав усіх носити захисні маски, дотримуватися дистанції та інших проти епідеміологічних заходів.
«На мою думку, виходячи з різних факторів, в тому числі економічних чинників, повний локдаун ... Ми повинні його максимально уникати», - наголосив він.
Нагадаємо, з 2 листопада в Україні змінюється карантинне зонування.
11:46: Локдауну не час – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні
11:12: Україна ініціювала спрощення візового режиму з Великою Британією
09:58: Під КСУ активісти закликали суддів збирати валізи в Ростов
09:16: В Україні кількість нових хворих на коронавірус переступила позначку 8 тисяч
08:31: Українські студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки
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