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Локдауну не час – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 11:46
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Локдауну не час – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні

Максим Степанов заявив, що попри погіршення епідеміологічної ситуації в Україні закривати бізнес влада поки не збирається.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував рекордне збільшення кількості нових хворих на коронавірус, а також смертей від вірусу. За його словами, в Україні поки не планують закривати бізнес.

За його словами, влада наполягає на роботі в певних рамках. Так, Степанов закликав усіх носити захисні маски, дотримуватися дистанції та інших проти епідеміологічних заходів.

«На мою думку, виходячи з різних факторів, в тому числі економічних чинників, повний локдаун ... Ми повинні його максимально уникати», - наголосив він.

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні змінюється карантинне зонування.

 

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