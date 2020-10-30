Локдауну не час – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 11:46

Максим Степанов заявив, що попри погіршення епідеміологічної ситуації в Україні закривати бізнес влада поки не збирається.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував рекордне збільшення кількості нових хворих на коронавірус, а також смертей від вірусу. За його словами, в Україні поки не планують закривати бізнес.

За його словами, влада наполягає на роботі в певних рамках. Так, Степанов закликав усіх носити захисні маски, дотримуватися дистанції та інших проти епідеміологічних заходів.

«На мою думку, виходячи з різних факторів, в тому числі економічних чинників, повний локдаун ... Ми повинні його максимально уникати», - наголосив він.

Нагадаємо, з 2 листопада в Україні змінюється карантинне зонування.