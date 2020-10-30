Україна ініціювала спрощення візового режиму з Великою Британією

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 11:12

Так, в Україні планують створити британський візовий центр.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що МВС ініціювало спрощення візового режиму з Великою Британією. Тепер Україна чекає на фахівців зі Сполученого Королівства. Відомо, що днем раніше в МВС відбулася зустріч міністра Арсена Авакова з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндой Сіммонс.

Сторони обговорили двосторонню співпрацю.

«Сьогодні ми обговорюємо дорожню карту реалізації досягнутих домовленостей. Зокрема, МВС ініціює діалог між країнами щодо спрощення візових вимог для громадян України і готове максимально йти назустріч британській стороні з питань аналізу міграційних процедур і законодавства. З цією місією в Україну прибудуть відповідні фахівці», - зазначив Аваков.

Також він вважає, що в Україні треба створити британський візовий центр.