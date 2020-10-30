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Так, в Україні планують створити британський візовий центр.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що МВС ініціювало спрощення візового режиму з Великою Британією. Тепер Україна чекає на фахівців зі Сполученого Королівства. Відомо, що днем раніше в МВС відбулася зустріч міністра Арсена Авакова з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндой Сіммонс.
Сторони обговорили двосторонню співпрацю.
«Сьогодні ми обговорюємо дорожню карту реалізації досягнутих домовленостей. Зокрема, МВС ініціює діалог між країнами щодо спрощення візових вимог для громадян України і готове максимально йти назустріч британській стороні з питань аналізу міграційних процедур і законодавства. З цією місією в Україну прибудуть відповідні фахівці», - зазначив Аваков.
Також він вважає, що в Україні треба створити британський візовий центр.
11:46: Локдауну не час – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні
11:12: Україна ініціювала спрощення візового режиму з Великою Британією
09:58: Під КСУ активісти закликали суддів збирати валізи в Ростов
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08:31: Українські студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки
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