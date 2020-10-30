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Світові ціни на нафту знову впали

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 10:37
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Світові ціни на нафту знову впали

Стало відомо, що чинить тиск на ринок. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, світові ціни на нафту опустилися. Еталонна нафта марки Brent подешевшала на 7%, WTI - більш ніж на 9%. За словами аналітиків, причиною такого ходу подій є зростання об’ємів видобутку чорного золота в Лівії та друга хвиля пандемії коронавірусу.

«Зараз в центрі уваги Covid-19 і його наслідки для попиту на нафту. Вже зрозуміло, що Європу накрила друга хвиля пандемії коронавіруса, і відновлення попиту на нафту не буде таким, як очікував ринок. Очевидно, що споживання в Європі скоротиться», - заявив аналітик Oanda Asia Pacific Джеффрі Хеллі.

Також ринок стурбований новими блокуваннями в Європі та виборами в США, які відбудуться 3 листопада.

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