Світові ціни на нафту знову впали

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Стало відомо, що чинить тиск на ринок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 жовтня, світові ціни на нафту опустилися. Еталонна нафта марки Brent подешевшала на 7%, WTI - більш ніж на 9%. За словами аналітиків, причиною такого ходу подій є зростання об’ємів видобутку чорного золота в Лівії та друга хвиля пандемії коронавірусу.
«Зараз в центрі уваги Covid-19 і його наслідки для попиту на нафту. Вже зрозуміло, що Європу накрила друга хвиля пандемії коронавіруса, і відновлення попиту на нафту не буде таким, як очікував ринок. Очевидно, що споживання в Європі скоротиться», - заявив аналітик Oanda Asia Pacific Джеффрі Хеллі.
Також ринок стурбований новими блокуваннями в Європі та виборами в США, які відбудуться 3 листопада.
11:46: Локдауну не час – Степанов про ситуацію з коронавірусом в Україні
11:12: Україна ініціювала спрощення візового режиму з Великою Британією
09:58: Під КСУ активісти закликали суддів збирати валізи в Ростов
09:16: В Україні кількість нових хворих на коронавірус переступила позначку 8 тисяч
08:31: Українські студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки
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