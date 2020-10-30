Світові ціни на нафту знову впали

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 10:37

Стало відомо, що чинить тиск на ринок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, світові ціни на нафту опустилися. Еталонна нафта марки Brent подешевшала на 7%, WTI - більш ніж на 9%. За словами аналітиків, причиною такого ходу подій є зростання об’ємів видобутку чорного золота в Лівії та друга хвиля пандемії коронавірусу.

«Зараз в центрі уваги Covid-19 і його наслідки для попиту на нафту. Вже зрозуміло, що Європу накрила друга хвиля пандемії коронавіруса, і відновлення попиту на нафту не буде таким, як очікував ринок. Очевидно, що споживання в Європі скоротиться», - заявив аналітик Oanda Asia Pacific Джеффрі Хеллі.

Також ринок стурбований новими блокуваннями в Європі та виборами в США, які відбудуться 3 листопада.