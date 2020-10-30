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Причина – рішення суддів приховати декларації чиновників від простих людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 жовтня, під будівлею Конституційного суду у Києві стартувала акція протесту. Активісти засудили рішення суддів скасувати кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Організаторами акції протесту є Центр протидії корупції, Автомайдан та Рух опору капітуляції.
За словами організаторів акції, рішення КСУ ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС, фінансову допомогу, а також європейський розвиток України.
09:58: Під КСУ активісти закликали суддів збирати валізи в Ростов
09:16: В Україні кількість нових хворих на коронавірус переступила позначку 8 тисяч
08:31: Українські студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки
15:07: Лукашенко відреагував на програш «Слуги народу» на місцевих виборах
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