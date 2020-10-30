Під КСУ активісти закликали суддів збирати валізи в Ростов

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 09:58

Причина – рішення суддів приховати декларації чиновників від простих людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, під будівлею Конституційного суду у Києві стартувала акція протесту. Активісти засудили рішення суддів скасувати кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Організаторами акції протесту є Центр протидії корупції, Автомайдан та Рух опору капітуляції.

За словами організаторів акції, рішення КСУ ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС, фінансову допомогу, а також європейський розвиток України.