В Україні кількість нових хворих на коронавірус переступила позначку 8 тисяч

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 09:16

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 378 729 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 8312 людей. На жаль, це антирекорд за весь період спостереження. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 378 729 людей. З них 7041 людина померла. За минулу добу було зафіксовано 173 летальних випадків, що також є антирекордом. Також 3394 людини одужали. За весь період одужали 155 026 пацієнтів.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 741, Харківській області – 659.