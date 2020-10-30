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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 378 729 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 8312 людей. На жаль, це антирекорд за весь період спостереження. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 378 729 людей. З них 7041 людина померла. За минулу добу було зафіксовано 173 летальних випадків, що також є антирекордом. Також 3394 людини одужали. За весь період одужали 155 026 пацієнтів.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Києві – 741, Харківській області – 659.
09:58: Під КСУ активісти закликали суддів збирати валізи в Ростов
09:16: В Україні кількість нових хворих на коронавірус переступила позначку 8 тисяч
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15:07: Лукашенко відреагував на програш «Слуги народу» на місцевих виборах
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