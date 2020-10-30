Українські студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки 08:31
Лукашенко відреагував на програш «Слуги народу» на місцевих виборах 15:07
Озвучена вартість супутникового Інтернету від Ілона Маска 13:22
Сніг, дощ, зниження температури – Синоптик про погоду в Україні 12:59
Після виборів у США – В Україні визначили дату розгляду проекту держбюджету 12:00
КСУ обмежив доступ до е-декларацій та заблокував призначення переможців на виборах - НАПК 11:18
У США за нового президента достроково проголосували 75 млн американців 09:18
Озвучені витрати політиків на рекламу напередодні місцевих виборів 08:04
Єврокомісія запланувала встановити мінімальну зарплату для «гідного життя» 07:36
Перші користувачі iPhone 12 почали жалітися на пристрій 16:44
Мова йде про карантинний період.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Міністерства освіти і науки України повідомили, що студенти, які не жили в гуртожиток в період пандемії, зможуть повернути заплачені за житло кошти. Студенти зможуть обрати, зарахувати кошти на наступний період чи отримати їх назад зараз.
«За студентами, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада, має обов'язково зберігатися місце проживання. Кошти за період непроживання в гуртожитку повинні бути повернуті студентам або зараховані як платіж на наступний період проживання», - уточнив глава Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет.
Також він нагадав, що примусово виселяти студентів з гуртожитків ніхто не має права.
08:31: Українські студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки
15:07: Лукашенко відреагував на програш «Слуги народу» на місцевих виборах
13:22: Озвучена вартість супутникового Інтернету від Ілона Маска
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.