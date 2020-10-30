Українські студенти зможуть повернути гроші за гуртожитки

Аня Мартинюк 30 жовтня 2020, 08:31

Мова йде про карантинний період.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Міністерства освіти і науки України повідомили, що студенти, які не жили в гуртожиток в період пандемії, зможуть повернути заплачені за житло кошти. Студенти зможуть обрати, зарахувати кошти на наступний період чи отримати їх назад зараз.

«За студентами, які виїхали з гуртожитків з 15 жовтня до 15 листопада, має обов'язково зберігатися місце проживання. Кошти за період непроживання в гуртожитку повинні бути повернуті студентам або зараховані як платіж на наступний період проживання», - уточнив глава Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Також він нагадав, що примусово виселяти студентів з гуртожитків ніхто не має права.